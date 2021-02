Bilan du groupe de luxe Kering : Gucci en baisse, Yves Saint Laurent parvient à se maintenir

Avec un début de semaine favorable, les marchés se sont ravisés et semblent mitigés. Une situation causée notamment par les publications des résultats des entreprises. Le groupe de luxe Kering a communiqué ses bilans. Le point avec Clémentine Rousseau (Société Générale Private Banking).

Ce qu’il faut retenir :

– Le Groupe de luxe Kering a annoncé une baisse de son chiffre d’affaires au dernier trimestre 2020.

– Sa marque Gucci affiche une baisse de 13% de son chiffre d’affaires et des ventes en retrait de 10% au quatrième trimestre 2020.

– Les deux autres marques, Yves Saint Laurent et Bottega Veneta ont profité du rebond du secteur du luxe en Asie et aux Etats-Unis.

– L’action Kering clôture à -7% sur la séance de mercredi, sa plus forte baisse depuis mars 2020.

– Les possibilités de fusion-acquisitions apparaissent mais ne sont pas indispensables au développement de Kering selon son PDG.

– Le Groupe capitalise sur sa croissance organique avec pour priorité Gucci, qui connaît un début d’année 2021 encourageant.