Comment définir votre système de valeurs ?

Aujourd’hui, Lynda Pausé, votre coach en développement personnel, vous donne un exercice très simple pour définir votre système de valeurs.

Vos valeurs sont la boussole qui guident vos actions en permanence. D’où l’importance de savoir les définir et les connaitre pour réaliser des choix en conscience et se sentir aligné.

Lorsque votre comportement et vos choix sont en accord avec vos valeurs, vous vous sentez bien et motivés. Dans le cas inverse, vous pouvez ressentir de la frustration et de l’insatisfaction, sans oublier le fameux « ruminage » mental.

Lynda Pausé vous guide pour dresser la liste de vos 15 valeurs fondamentales

Les listes citées par Lynda vous pouvez les retrouver ICI ou ICI

& juste avant le week-end, redécouvrez les conseils de Lynda Pausé sur la route du développement personnel

Pour en savoir plus sur Lynda Pausé et son métier de coach :