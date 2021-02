Extrémités froides : comment y remédier ?

Avoir les extrémités froides, à savoir les mains et les pieds, est un phénomène courant.

Cela peut se produire même si l’air ambiant n’est pas froid. Cette sensation peut être causée par une diminution de la circulation sanguine à ces niveaux.

Pour y remédier, Julie vous donne plusieurs conseils et l’un d’eux s’appelle l’hydrothérapie. C’est une alternance de bains de pieds (et de mains) chauds et froids pour relancer la circulation.

Idéal à tester à la maison

De façon plus générale, pensez à toujours bien boire. Cela permettra de sauvegarder une bonne hydratation du corps, de transporter de l’oxygène dans le sang et améliorer la circulation sanguine. L’activité physique est aussi l’une des clefs, tout comme la diminution de la consommation du tabac et de l’alcool. A éviter aussi : les situations de stress.

Vous pouvez aussi utiliser de l’huile essentielle de romarin, comme celle de lavande, en massage avec de l’huile d’amande douce. Un geste à effectuer avant d’aller au lit, qui aide à réchauffer les extrémités et favorise la circulation sanguine.

En revanche attention aux contre-indications des huiles essentielles : elles sont interdites aux femmes enceintes ou allaitantes et aux enfants de moins de 3 ans !

& chaque semaine depuis Bali, Julie vous guide sur la route du bien-être avec des DIY à réécouter juste ici :