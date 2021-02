Randonnée à Mandelieu-la-Napoule: l’antre du mimosa vous ouvre ses portes

Mimosas fleuris, les collines de Mandelieu-la-Napoule, vous accueillent pour des randonnées, toutes de jaune vêtues. L’office de tourisme de la ville organise divers parcours pour faire découvrir la beauté de ses paysages. Entre mer et montagne, les photographies donnent des images cartes postales.

Mandelieu-La Napoule cultive sa réputation de Capitale du Mimosa depuis près de 200 ans. Chaque année, de décembre à février, ses collines se couvrent de jaune et l’atmosphère olfactive doucereuse embaume les quartiers alentours. Il est l’occasion de multiples balades ou randonnées vues mer, dans la forêt du Grand-Duc qui compte quelques 30 km de pistes balisées ou dans le Tanneron, le massif de mimosa : on lui attribue en effet, le titre de « Plus grande forêt de Mimosa d’Europe ».

La jungle méditerranéenne

Chaussures adaptées obligatoires, la marche reste sportive. Mais elle se fait à travers une jungle méditerranéenne, remplie de mimosa et d’eucalyptus. Une coupure du monde urbain, sans vraiment s’y éloigné. Maddy Poloméni accompagne le groupe, sous une douce odeur de Printemps avant l’heure.

Le soleil d’hiver

La balade démarre au pied de la colline. Après quelques minutes de marche, le rendez-vous avec la nature commence. Seul la voix de la guide accompagne la marche. Eucalyptus et mimosas au bord de la route, mer à l’horizon, ruissellement de l’eau, on ne penserait même plus être à cinq minutes de la circulation. Avec un temps clair, les paysages sont encore plus jolis. Mais même sous la grisaille, les mimosas ressortent comme le soleil d’hiver.

Loïc Rouget a pris part à une expédition. Il vous emmène avec lui, à travers ce reportage.