Sophie and The Giants : Right Now

La consécration après la révélation « Hypnotized » ?

Right Now, c’est peut-être bien maintenant que ça se joue pour Sophie and The Giants ! Le groupe de pop anglais a connu une véritable accélération dans sa carrière suite à sa collaboration avec le Dj/producteur allemand Purple Disco Machine. Le single Hypnotized est en effet un des succès pop/electro de l’année 2020 qui a fait connaître la voix de Sophie Scott. Elle est de retour avec son band originaire de Sheffield pour nous communiquer son énergie débordante et sa furieuse envie de retrouver la scène et son public ! Right Now nous évoque toute l’urgence de renouer avec les autres autour de la musique et de la danse. C’est un single puissant, 100% Pop Made in England ! Alors, enjoy :