Suzane : « Artiste inclassable ? C’est un vrai compliment »

Sacrée « Révélation scène » aux Victoires de la Musique 2020 après avoir été l’artiste la plus programmée des festivals de l’été 2019, Suzane n’a pas fini de nous étonner. Si la pandémie a freiné son élan scénique, la chanteuse et danseuse, également auteur-compositeur, multiplie les projets et les collaborations avec un style inimitable mêlant chansons à texte, rap et électro.

Certains la présentent comme la Stromae au féminin, d’autres reconnaissent dans son brin de voix, ses textes réalistes et engagés et ses chorégraphies, le mix parfait entre Edith Piaf, Eddy de Pretto et Christine and The Queen. Une chose est sure : Suzane ne laisse pas indifférent.

Son incroyable prestation lors de la dernière cérémonie des « Victoires de la Musique 2021 » a marqué les esprits.

En ce début d’année, l’artiste originaire d’Avignon sort une nouvelle version de son premier album Toï Toï paru en 2020. Cette édition augmentée comprend cinq nouveaux titres dont son duo avec Grand Corps Malade, Pendant 24h et La Vie Dolce, fruit de sa collaboration avec le DJ Feder.

Le jeudi 4 mars prochain, Suzane se produira en live stream depuis le Musée des Arts asiatiques de Nice (retransmission de la captation à 19 heures en ligne et gratuitement sur les réseaux Facebook, Instagram et Twitch du Festival Crossover et le Facebook de Radio Monaco), comme un prélude au Festival Crossover qui se tiendra au Palais Nikaïa, les 10 et 11 Septembre 2021.

En attendant, elle a accordé à Radio Monaco une interview dont le replay est disponible ci-dessous :