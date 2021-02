Un tango aquatique hypnotisant

Une chaise au fond de l’eau, une lumière bleutée, et une danseuse envoutante… Ces ingrédients sont ceux du petit film Tang’O, tourné dans le centre de plongée Y 40, près de Venise, par 10 mètres de profondeur. Postée le 14 février dernier, cette vidéo fait fureur sur les réseaux sociaux. Devant la caméra: la danseuse et apnéiste espagnole Ariadna Hafez, absolument époustouflante, et derrière la caméra: le photographe sous-marin, Bastien Soleil. “Parfois, dit le réalisateur, l’art c’est de faire quelque chose simplement parce qu’on sait que ce sera beau”. Bastien Soleil a raison: cette vidéo – qui dure un peu plus de trois minutes – suscite à la fois admiration et émotion. Après des répétitions dans la rade de Villefranche-sur-Mer, le tournage s’est donc déroulé en piscine en Italie pendant la nuit, sans bouteille d’oxygène.



La danseuse et les caméramen ont dû effectuer 120 plongées en apnée, d’environ une minute chacune, pour réussir à boucler la chorégraphie. Par la magie du montage, on n’y voit que du feu. “Avec ce film, explique Bastien Soleil, j’aimerais transporter le spectateur loin de la routine quotidienne, dans un monde onirique fascinant”. C’est réussi, on se laisse volontiers emporter par ces trois minutes de poésie aquatique, rythmée par cette musique de tango électro,“Tanghost” signée Appart, nom de scène du compositeur français Anthony Rouchier.