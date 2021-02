Avec la Marine Nationale au sémaphore du Cap-Ferrat

Cette semaine, la rédaction de Radio Monaco vous propose de prendre l’air et de poser un autre regard sur l’actualité à travers une série de reportages dépaysants.

Ce matin, on prend nos jumelles, et on allume notre radar, direction le Sémaphore de Saint-Jean-Cap Ferrat, construit dans les années 1860 sur un terrain fortifié de plus de 2 hectares. Du haut de leur tour, 7 jours sur 7 jours, les militaires de la Marine Nationale, sous les ordres d’un chef de poste, ont pour mission de surveiller le trafic maritime, de la frontière italienne jusqu’à l’aéroport de Nice. Une mission stratégique dans un décor de carte postale. Visite guidée avec Nathalie Michet.