La Maison du Citron : au pays des agrumes et des gourmandises

C’est un incontournable de la ville de Menton, le citron résonne comme une partie du patrimoine de la région. La Maison du Citron baigne en plein dans cet univers. Derrière ce nom évocateur se trouve une plantation qui regroupe, bien évidemment, le fameux agrume jaune, mais pas que.

C’est sur les hauteurs de Menton, avec une vue imprenable sur le littoral, qu’est installée l’une des six plantations de la famille Gannac. Laurent, créateur de l’entreprise, partage aujourd’hui son savoir et sa passion avec son fils Adrien. Aux côtés de l’agrume star de la région, gorgé par le soleil du pays, sont cultivées des oranges, clémentines, yuzu et autres pomelos.

Mais avant de retrouver les fruits dans les échoppes de l’entreprise, il faut naturellement les cultiver. Ici pas de machines agricoles. Les vieilles méthodes persistent, aussi bien dans le ramassage que dans le débroussaillage et la fertilisation de la terre. Travailler avec ses mains est une priorité, et pour ça, l’entreprise peut compter sur des employés à temps complet et des saisonniers.

En plus du processus de culture traditionnelle, la famille Gannac dispose de l’Indication Géographique Protégée. Le citron qui naît ici, n’est pas un simple citron de pays, mais bien un pur produit mentonnais.

La gourmandise sous toutes ses formes

Les précieux agrumes délivrés par les arbres fruitiers sont récoltés à partir de la fin du mois d’octobre. Ils peuvent ensuite être transformés de plusieurs façons. Limoncello, confitures, sirop, bières, rhum, chips… Le citron se décline sous toutes ses formes. Des douceurs gustatives produites avec des artisans locaux pour privilégier les circuits courts. Toutes ces gourmandises sont ensuite proposées dans les boutiques de Menton et d’Antibes. Mais l’offre ne se limite pas à la Côte d’Azur puisque des fruits sont exportés en France et dans d’autres pays de d’Europe.

Alexandre Chavance a découverts l’exploitation en compagnie d’Adrien Gannac.