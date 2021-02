La méthode Renata França : le drainage lymphatique bluffant

C’est une méthode qui fait la une : la méthode Renata França. Elle est principalement connue pour son massage lymphatique manuel drainant. Si Renata França n’a pas inventé le massage lymphatique, elle l’a revisité en créant une version bien plus tonique et plus intense.

Le drainage façon Renata França s’appuie sur une pression ferme et un rythme accéléré, accompagné de pompages et des manœuvres exclusives qui amènent des résultats rapides. Objectif : réduire les œdèmes ou encore activer la circulation sanguine ce qui permet une diminution notamment de la cellulite.

Aujourd’hui la méthode est très populaire avec des « avant/après » bluffant sur la toile.

Pour information, votre système lymphatique a pour mission de gérer et de nettoyer la lymphe. C’est un liquide qui contient des globules blanches et gère certains déchets du système sanguin que le corps doit éliminer. Vie sédentaire, alimentation ou encore pollution participent à « encrasser » le corps. Le système lymphatique s’épuise et devient moins efficace. Du coup, l’organisme stocke davantage d’eau et de graisse.

C’est là que peut intervenir le drainage lymphatique.

Muriel Debrauwer, thérapeute spécialisée dans la méthode Renta França, vous détaille le procédé et ses bienfaits

Vous pouvez retrouver Muriel au Kâla studio à Nice.