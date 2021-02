Larmes et cœurs brisés chez les fans de Daft Punk

Une vague de tristesse s’est emparée des Internautes hier: la séparation de Daft Punk fait pleurer derrière les écrans… Déjà près de 10 millions de vues sur Youtube pour la vidéo titrée Epilogue qui annonce la fin du groupe.

Dans les commentaires, un déluge d’emojis en détresse psychologique. Des messages d’adieu, pour la plupart rédigés en anglais: “aurevoir les amis”, “ça fait tellement mal”, “it’s ok to cry, let’s cry together”. Pourtant, on peut quand même remarquer que les deux DJ ne se sont pas tellement foulés: ils ont ressorti les images de leur film Electroma, de 2006, et une version revisitée de la fin du morceau Touch, extrait de Random Access Memories, leur dernier album sorti en 2013.

Le choix esthétique est très évocateur puisque qu’on voit les deux robots casqués exploser dans le désert. “Cette mise en scène est très cruelle, moi j’aurais préféré ne pas savoir, je suis dégoutée », nous souffle-t-on dans l’oreillette. “On avait vraiment pas besoin d’une news pareil”, C’est vrai qu’ils auraient pu attendre et nous ménager un peu”… On sent donc qu’il y a un brin de colère parmi les fans de Daft Punk, qui espéraient voir ou revoir leurs idoles en live. Ils ne comprennent pas pourquoi le duo a choisi de se séparer là, maintenant, quand tout part à vau-l’eau.

Il y a toutefois du positif là dedans… D’abord parce qu’un DJ set inédit de Daft Punk datant de 1995 a été retrouvé récemment dans les cartons d’un ancien club privé près d’Avignon. Ensuite, parce que chacun va pouvoir vaquer à ses projets solo. Thomas Bangalter d’un côté, Guy-Manuel de Homem-Christo de l’autre. Chacun va forcément avoir envie d’explorer une nouvelle facette de sa créativité. Nous devrions donc avoir de belles surprises dans les prochaines années, et en attendant on peut se défouler et exorciser notre tristesse en se repassant toute la discographie de Daft Punk.