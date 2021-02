Les marchés financiers attaquent la semaine nerveusement

Le début de semaine est plutôt complexe pour les marchés qui affichent une certaine nervosité. Le point avec Delphine Michalet (Société Générale Private Banking).

Ce qu’il faut retenir :

– La perspective d’un plan de relance massif aux Etats-Unis et l’amélioration de certains indicateurs économiques font craindre une remontée incontrôlée de l’inflation.

– Le rendement des emprunts d’État américain à 10 ans a ainsi atteint un pic d’un an à +1.36%.

– On observe ce même phénomène en Europe avec l’emprunt d’état allemand à dix ans qui a connu un plus haut depuis juin 2020.

– La bourse de Paris a ainsi entamé la semaine avec une baisse allant jusqu’à -1.25%.

– Elle a finalement effacé ses pertes, rassurée par le discours de Christine Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne.

– Le président de la Réserve fédérale Américaine, Jérôme Powell, sera entendu par le Congrès américain aujourd’hui et demain.

– Il devrait réitérer son engagement à maintenir une politique monétaire très accommodante.