Malgré des ventes en baisse, le marché immobilier monégasque maintient ses prix

L’IMSEE (l’Institut Monégasque de la Statistique et des Études Économiques) a publié les chiffres en rapport avec l’économie de la principauté. Le marché immobilier n’est pas oublié. Le point sur la situation avec Jean-Yves Le Graverend, directeur des agences John Taylor.

Ce qu’il faut retenir :

– Le marché monégasque représente près de 1500 bâtiments et 3,3 millions de mètres carrés habitables.

– Le nombre de reventes et en baisse avec 400 transactions.

– Le montant des reventes est en baisse de 20%.

– Le covid et le confinement sont les principaux facteurs de cette baisse avec un arrêt des visites et des difficultés à se déplacer.

– Certains quartier, comme celui de la Condamine, accusent une baisse plus importante que d’autres, à l’instar de celui de Monte-Carlo.

– Les prix sont toutefois restés stables.