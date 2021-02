Jay-Z sabre le champagne avec LVMH

Depuis quelques années, beaucoup de stars américaines se lancent sur le marché des spiritueux et l’une d’entre elles est en train de réussir son pari de façon flamboyante. Il s’agit de Jay-Z, le premier rappeur à avoir atteint le statut de milliardaire. Il faut dire que l’ancien gamin de Brooklyn, Shawn Carter à l’état civil, est devenu un business man hors-pair.

Parmi ses nombreux projets, il lance en 2006 une marque de champagne au nom très français: Armand de Brignac, alimentée par la maison historique Cattier. Loin d’être un gadget, cette jeune entreprise de bulles ultra-premium se porte très bien. Les bouteilles dorées et argentées ornées d’un as de pique, vendues en moyenne à 300 dollars pièce, se sont écoulées à plus de 500 000 exemplaires en 2019.

Voilà comment le champagne de Jay-Z a réussi à attirer l’attention de Moët Hennessy. La branche de LVMH spécialisée dans les spiritueux de luxe a décidé d’acheter 50% du capital d’Armand de Brignac. Le PDG de Moët Henessy, Philippe Schaus, évoque dans une interview au magasine Women’s Wear Daily “un champagne qui représente la réussite, la puissance, la haute-énergie et la célébration de la vie”. D’après lui “la plupart des marques de champagne connaissent une croissance très modeste”, alors que celle de Jay-Z “continue depuis plusieurs années à gravir les échelons”. « Nous avons eu de nombreuses discussions avec Jay-Z sur le fait que pour lui, cela représente le succès, en particulier en tant que self-made man – ajoute Philippe Schaus – Il a toujours voulu le meilleur de tout. Il veut les meilleures voitures, les meilleures montres, les meilleures maisons – et naturellement, le meilleur Champagne.

De son côté, le rappeur et homme d’affaires va bénéficier de l’expertise marketing et de la puissance de frappe mondiale de son nouvel investisseur. La vodka de Puff Daddy, le whisky de Drake, la tequila de Dwayne Johnson ou celle, plus récente, de Kendall Jenner ne peuvent pas en dire autant.