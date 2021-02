Tous les secrets de 39 MONTE-CARLO : zoom sur l’alimentation

Flashback sur tous les secrets de THIRTY NINE du mois de février pour faire le plein d’énergie !

Booster son immunité avec la spiruline

C’est une micro algue planctonique, qui renferme un véritable “cocktail“ de nutriments ! Ce qui en fait un complément alimentaire très riche, et de haute qualité.

Quelles sont les bienfaits de la spiruline ?

Sa composition est unique au monde : elle est constituée de 50 à 70% de protéines, 3 fois plus que la viande, et on y trouve l’ensemble des acides aminés essentiels. Steak de la mer c’est un complément alimentaire idéal pour les végans !

La spiruline est également connue pour aider à éliminer les toxines du sang et à renforcer le système immunitaire.

De plus, elle est naturellement enrichie en fer.C’est donc une solution naturelle et végétale efficace contre les carences.

Et quelques suggestions pour les intégrer à notre routine alimentaire ?

Pour augmenter l’absorption de la spiruline, il faut l’associer à un repas acide : Orange, citron, kiwi ou persil.

D’où l’idée de prendre sa spiruline avec un jus d’agrume ou un smoothie pour maximiser l’absorption de fer. Vous pouvez également saupoudrer les paillettes de spiruline sur toutes vos salades végétaliennes ; cela ajoute du croquant délicat et de la saveur.

Et pour finir, quelques paillettes dans un yaourt, auquel vous pouvez ensuite ajouter, des fruits, des céréales, des fruits à coques, pour un petit déjeuner gourmand.

Le bon petit déjeuner

La mécanique du réveil fonctionne avec la dopamine.

C’est un neuromédiateur qui nous met… comment dire…. Bon pied bon œil !

Mais pour cela il faut le stimuler et lui ce qui l’aime c’est les protéines animales.

Zoom sur les aliments à éviter au petit déjeuner :

Le pain blanc

Les céréales soufflées

La confiture, le miel. Ce n’est pas mauvais pour la santé, mais « pas tous les jours au petit déjeuner. »

Les crackers, les biscottes.

Pensez à associer systématiquement des fibres (légumes, fruit) à votre consommation de céréales.

Privilégiez le fruit à manger au jus.

Une astuce santé : le citron pressé dans un peu d’eau, auquel je rajoute une pincée de sel de l’Himalaya.

Ce petit jus tout simple à plein d’avantages pour la santé, la beauté du corps et l’équilibre minéral.

Et le gras ?

Vous pouvez manger du gras au petit déjeuner !

Contrairement à ce qu’on croit, les bonnes graisses aide à perdre les mauvaises !

Autrement dit mangez des acides gras de type oméga 3 !

Par exemple, des noix, des noisettes, des amandes, ou des graines de lin moulues.

Il est toujours possible de consommer sa tartine de beurre qui contient de la vitamine A.

De plus, ça favorise la satiété et ça permet à l’organisme d’apporter de l’énergie tout au long de la journée.