La procrastination : négative & positive !

Procrastiner c’est avoir tendance à tout remettre au lendemain.

Cette tendance à remettre systématiquement les tâches à accomplir au lendemain est perçue de manière très négative. Elle est en général associée à un fort sentiment de culpabilité et à une dévalorisation frustrante

Tout simplement parce que nous vivons dans une e société de la performance, où chaque tâche accomplie est une petite victoire et où la to do list s’allonge sans cesse.

D’ailleurs procrastination a été le mot le plus recherché sur Google en 2018.

Il est clair que procrastiner à outrance a des conséquences, mais la procrastination dans sa version positive peut-être une vraie bouffée d’oxygène dans une société ultra structurée.

La procrastination est également un moyen de reprendre le contrôle de sa vie. Ce n’est pas l’extérieur qui vous impose de faire les choses, c’est vous qui choisissez de les faire, ou de ne pas les faire.

