Solidaire et écologique, l’Alterrecho sera le premier éco-lieu inclusif de la Côte d’Azur

A Cagnes-sur Mer, une centaine de bénévoles travaille à la restauration du « Château des Salles », un édifice du XVIe siècle, classé remarquable mais aujourd’hui à l’abandon. Objectif : créer le premier éco-lieu inclusif de la Côte d’Azur. Un chantier titanesque pour un projet à la fois écologique, social et solidaire.

L’ « Alterrecho » se présente comme un lieu ouvert et accessible à tous : personnes valides ou porteuses d’un handicap. A terme, il proposera un centre de thérapie avec les animaux, une ferme pédagogique, une activité agricole selon les principes de la permaculture, et des logements partagés. Le projet à la fois social, solidaire et écologique est impulsé par le collectif « Happy Hand ».

Une autre vision de la société

Pour l’instant, des volontaires s’activent sur le site pour nettoyer, débroussailler, aménager et proposent déjà, en parallèle, des ateliers et activités autour de la médiation équine, de l’écologie, de la santé ou du vivre-ensemble.

Le collectif bénéficie d’un droit de prêt à usage en attendant de pouvoir acquérir le domaine. Mais le chantier est colossal – au sens propre comme au figuré – et d’un coût total estimé à près de 2 million 500 000 euros dont 980 000 euros rien que pour l’achat du terrain et de la bâtisse.

L’Alterrecho est donc à la recherche de fonds. Il tente d’obtenir des subventions des collectivités (Mairie, Métropole, Département, Région) et mène une campagne de financement participatif jusqu’au 1er avril : https://www.zeste.coop/fr/lalterrecho-ecolieu-inclusif.

Si tout se passe comme prévu, la ferme de l’Alterrecho pourrait ouvrir au public courant 2021 et l’habitat inclusif courant 2022.

« Notre désir est de faire de cet endroit le lieu de rencontre entre la nature, les animaux, les hommes et les femmes, un lieu vivant et vibrant »

Jean-Christophe Sanchez s’est rendu sur place pour un reportage à réécouter ci-dessous :