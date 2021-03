Bettimask : être masqué avec style

Depuis le premier confinement l’entreprise monégasque Bettina, spécialisée dans la maille de luxe, s’est lancée dans la production de masques. Plus qu’une simple protection, l’objet propose un large choix de personnalisation et fait partie intégrante du style vestimentaire.

Vous les avez vu portés par des joueurs de l’AS Monaco, par les carabiniers et même par le Prince, les Bettimask sont devenus les incontournables de la protection du visage en temps de covid. Créés par l’entreprise monégasque Bettina, les différents modèles sont conçus dans l’usine historique de la marque fondée en 1954. En plein cœur de la principauté, ce site a malgré tout été contraint de déplacer une partie de sa production en Italie par manque de place et en raison de la forte demande (3000 masques en moyenne par jour pour une capacité de production locale de 500 unités).

Dans le brouhaha des machines, ce sont près de 610 000 masques qui ont été tricotés depuis mars 2020. Une fois réalisés, ils les modèles Made in Monaco et Made in Italy prennent la route de l’atelier de finition situé non-loin de l’usine. C’est ici qu’une partie des 179 salariés s’affaire à la pose des princes-nez et des serres-élastiques.

Du don jusqu’à la commercialisation

Si’ils sont aujourd’hui vendus sur internet et dans la boutique de principauté, les masques n’avaient pas cette vocation à la base. Les premières productions étaient des dons fait à des institutions et associations. Plus de 50 000 unités ont ainsi été offertes depuis le début de la fabrication. Dans cette aventure, Bettina a fait appel à plusieurs entreprises locales pour la fourniture de certains composants des masques mais aussi pour la création esthétique de la boutique.

Entre style et sécurité

Plus qu’une simple protection, le Bettimask offre de la personnalisation. Le tout premier modèle, lavable 100 fois et disponible dans 35 coloris, a rapidement été rejoint par une version lavable 200 fois qui offre 73 coloris. Pour des commandes importantes (entreprises, associations, organisations gouvernementales…) des logos ou codes couleurs spécifiques peuvent être ajoutés. A ce jour 45 300 modèles ont été customisés. Mais le niveau l’esthétique n’est pas le seul atout puisque les Bettimask sont certifiés UNS1 et protègent donc des variants du virus.

Alexandre Chavance a découvert de plus près le processus de production de ces masques haut de gamme.