La mode régénérative : guérir plutôt que détruire !

C’est votre RDV mensuel sur Radio Monaco FEEL GOOD > #LaMinuteModeÉthique présentée par The Good Goods. Un média 2.0 tourné vers une mode plus responsable.

Chaque premier lundi du mois, Victoire Satto, la cofondatrice de The Good Goods, vous offre des conseils de durabilité et une sélection de marques engagées pour vous permettre de vivre heureux et longtemps dans vos vêtements.

Zoom aujourd’hui sur la mode régénérative. C’est une toute nouvelle approche du vêtement et son industrie. Cette mode considère que les entreprises spécialisées dans le textile doivent contribuer à enrichir la terre en réparant les sols. Leur mission : se réapproprier l’ensemble du cycle de vie d’un vêtement, de son design jusqu’à l’étape du recyclage, pour en faire une ressource et non plus un déchet.

⚠️ The Good Goods signe un nouveau « podcast-enquête » découpé en 4 axes

* Qu’est ce que la mode régénérative : son fonctionnement & ses bienfaits ?

* Zoom sur la certification ROC (Regenerative Organic Certified) : une preuve que la mode régénérative est déjà en marche

* Vous comprendrez pourquoi aujourd’hui l’agriculture conventionnelle dans la mode pollue, alors que cela n’a pas toujours été le cas

* & focus sur des marques engagées sur le chemin de la mode régénérative

#LaMinuteModeÉthique avec The Good Goods sera de retour dès le mois prochain sur Radio Monaco Feel Good !

Vous pouvez également découvrir #laminutemodeéthique du mois de février qui était consacrée aux collants et à leur impact environnemental.

Focus sur les rouages de cette machine à cash de l’industrie textile basée notamment sur l’obsolescence programmée. Une technique qui fonctionne puisqu’en France 130 millions de paires de collants sont vendues chaque année, entre 5 et 30€.

Ce podcast sera découpé en 3 temps :

* L’impact environnemental des collants

* Des astuces simples pour profiter le plus longtemps possible des paires que vous possédez

* & les alternatives proposées par 4 marques engagées, sélectionnées par The Good Goods !