Purple Disco Machine : Fireworks

Le Dj allemand signe un nouveau feu d’artifice disco avec Moss Kena et The Knocks !

Le grand public découvrait en 2017 le dj Purple Disco Machine avec l’excellent Devil In Me, véritable perle disco/soul que nous vous faisions découvrir dans notre playlist Made In Monte-Carlo. Après d’innombrables hits, remixs et collaborations (Body Funk, Hypnotized pour ne citer que les plus récents), le dj berlinois fait appel ici à la touche vocale soul/funk du chanteur londonien Moss Kena (déjà connu de notre playlist Night Mood) ainsi qu’au duo new-yorkais The Knocks. Ces derniers ont enregistré une petite chorale d’enfants dans leur propre studio pour offrir un refrain imparable à Fireworks. L’hymne Feel-Good de ce printemps ?