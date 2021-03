Stages de voile : un vent d’air frais pour les enfants à Saint-Laurent-du-Var

Le Club Var Mer à Saint-Laurent-du-Var organise des stages de voile pour les enfants et adolescents. Les inscriptions sont possibles pour toutes les périodes de vacances scolaires, y compris en février. Bien sûr, les stagiaires sont plus nombreux l’été, mais, avec les températures clémentes, les sorties sont tout de même agréables en cette période.

Les plus expérimentés naviguent en matinée. Pour atteindre la mer, ils poussent leur bateau sur les galets, accompagnés par leurs moniteurs. Goulven Marie est là pour les aider dans cette première tâche.

Au large des plages de Saint-Laurent-du-Var, près de Cap 3000, les voiles se hissent. Une fois les bateaux à l’eau, les navigateurs en herbe sont suivis par leurs animateurs, en zodiac.

Ce jour-là, les enfants ont entre 11 et 14 ans. Ils apprennent et s’amusent. Ils s’évadent au large. Catamaran, optimiste… Malheureusement, crise sanitaire oblige, il ne peut y avoir qu’un seul stagiaire par voilier et les mesures sanitaires sont soigneusement respectées.

Une fois sur l’eau, seuls la vitesse, les vagues et le vent comptent. Le spectacle est beau, même depuis le rivage. Certains se verraient faire le tour du monde. D’autres sont moins rêveurs. En attendant, il faut rentrer.