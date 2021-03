L’ivresse des projets pour Vanessa Massé, meilleure sommelière de l’année

Distinguée par le Guide Michelin, Vanessa Massé est la meilleure sommelière de l’année 2020. Un titre qui encourage la jeune niçoise à pousser un peu plus l’aventure des vins naturels.

C’est un art de la table, un plaisir gustatif qui accompagne les mets les plus raffinés. Blanc, rouge ou rosé, le vin est un breuvage incontournable lors d’un repas. Mais trouver celui qui se mariera à la perfection avec une viande, un poisson, un fromage ou un dessert, trouver le parfait accord est un métier : celui qui a valu à Vanessa Massé la reconnaissance du Guide Michelin. La « meilleure sommelière de l’année 2020 » se distingue par une particularité : la carte de son restaurant le Pure & V propose essentiellement des vins naturels.

Passionnée par le sujet depuis son BEP Hôtellerie mention sommellerie, elle s’est rapidement engouffrée dans cette voie. Le travail de la vigne et la fermentation sont différents des procédés pratiqués habituellement. Laisser le vin respirer et vivre sans intervenir de manière trop importante dans son évolution, voilà le secret.

Un coup de cœur essentiel

Mais pour conquérir Vanessa Massé, il faut plus qu’un simple vin. Tout part de la relation avec le vigneron. C’est au fil des conversations et du partage que le feeling se crée et détermine si un vin va se retrouver à la carte du Pure & V. Et pour la jeune sommelière l’appétence est telle qu’il n’y a quasiment pas de limites. Elle explore les régions de France pour en savourer les meilleurs produits. Les terroirs varient et c’est cette diversité qu’elle souhaite mettre en avant.

Un projet d’envergure

Pour le moment la carte du Pure & V propose près de 300 références aux clients. A terme, Vanessa Massé ambitionne d’atteindre les 2 000 références. L’objectif est de mettre en avant le vin naturel, un peu oublié sur la côte d’Azur selon elle. La jeune sommelière regrette l’absence de dynamisme par rapport à Paris et souhaite donc booster le secteur sur la Riviera. Cela passe par une proposition accrue dans son restaurant, mais aussi par une aide apportée aux autres restaurateurs.

Alexandre Chavance l’a rencontré pour en savoir plus sur ses projets.