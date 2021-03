Un roman initiatique entre développement personnel et humour !

C’est un nouveau RDV sur Radio Monaco Feel Good. Un zoom chaque mois sur un livre coup de cœur paru aux Editions Jouvence, axé autour du bien-être et du développement personnel.

Pour ce premier RDV, vous retrouvez Charlène Guinoiseau, directrice éditoriale des Editions Jouvence. Aujourd’hui coup de projecteur sur le récit d’expérience de Tara Schuster « Achète toi toi-même ces p*tains de fleurs ».

Un roman initiatique authentique, hilarant & inspirant !

Au fil des pages, comme une amie, Tara Schuster se confie sur cette vie, en apparence parfaite, qu’elle mène aux Etats-Unis où elle connait une jolie notoriété en tant que directrice d’émissions télévisées. Mais derrière cette réussite professionnelle, se cache une autre Tara Schuster, dévorée par ses angoisses et submergée par ses émotions.

C’est une soirée trop alcoolisée qui agit comme un déclencheur pour Tara. Consciente d’avoir « touché le fond » et avide de rebondir, elle décide de partir à la reconquête d’elle-même via des outils ludiques et pédagogiques.

Tara Schuster signe un guide pratique, un récit touchant, teinté d’humour et empli d’authenticité pour suivre sa « rééducation personnelle ». Une vraie bouffée d’oxygène pleine de bon sens pour celles et ceux en quête d’une vie plus équilibrée. Tara Schuster est décidée à devenir la personne qu’elle serait fière d’être. Et vous ?

Plongeon dans ce roman initiatique qui se dévore comme un page turner avec Charlène Guinoiseau !

En prime : la lecture d’un passage de ce roman.



Achète toi toi-même ces p*tains de fleurs est paru aux Editions Jouvence dans la collection #sansfiltre

Il s’agit d’une toute nouvelle collection décapante entre authenticité, humour et entraide. La vie, la vraie, sans filtre !

Pssst : si vous voulez tenter de remporter un exemplaire du livre de Tara Schuster soyez le premier à nous envoyer un message privé sur Instagram avec le mot : FEEL GOOD