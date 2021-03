Post Malone : Only Wanna Be With You (Pokémon 25 Version)

Un concert virtuel pour célébrer les 25 ans de la franchise Pokémon !

Le chanteur américain s’est en effet produit pendant 13 minutes en concert virtuel le 28 février dernier. Un évènement planétaire qui a offert au public l’occasion de voir évoluer Post Malone dans un univers de synthèse entouré des célèbres personnages Pokémon. Une des chansons interprétées par Posty n’est autre que la reprise du hit Only Wanna Be With You de Hootie & The Blowfish sorti en 1995. Une compilation est d’ailleurs prévue pour l’automne sur laquelle on retrouvera Katy Perry ou encore J Balvin.