Association des Femmes Chefs d’Entreprises : Ensemble, elles se sentent invincibles

« Seules, nous sommes invisibles, ensemble, nous sommes invincibles » ! Telle est la devise de l’Association des Femmes Chefs d’Entreprises, un réseau mondial présent dans plus de 120 pays et représentant plus de 5 millions d’entreprises. Son antenne monégasque, l’AFCEM a été créée il y a 15 ans.

A ce jour, elle compte une soixantaine de membres aux profils et aux parcours variés formant une communauté de femmes actives et ambitieuses. Ses objectifs sont les suivants :

Le renforcement de la visibilité des femmes chefs d’entreprises ;

La promotion de la solidarité, l’amitié et la compréhension culturelle dans un contexte professionnel ;

L’échange des expériences ;

La facilitation du développement d’affaires, du partenariat et du commerce ;

Le perfectionnement des compétences ;

La transmission du goût de l’entreprenariat et le sens profond de l’égalité homme-femme en entreprise aux générations futures.

Seules 3% des chefs d’entreprises dans le monde sont des femmes. En cette journée internationale des droits des femmes, Radio Monaco a donné la parole à deux représentantes de l’Association des Femmes Chefs d’Entreprises de Monaco :

Emmanuelle Bouvet , Vice-Présidente adjointe et Trésorière de l’AFCEM nous présente l’association et ses missions ;

Héloïse Garino, Secrétaire Générale / Commission Communication évoque son expérience de l’entrepreneuriat au féminin.

Pour réécouter l’interview, veuillez cliquer ci-dessous :