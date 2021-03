Le Projet Nectar : rencontre entre culture et nature

Le Projet Nectar ! C’est un havre de paix où l’humain se connecte à la nature.

Coup de projecteur aujourd’hui sur ce Projet Nectar basé à Gattières.

Au menu : des jardins familiaux qui ont vu le jour en avril 2017 portés notamment par l’association Yuna Crew. Au total, ce sont 8 parcelles de 50 m2 qui ont été mises à la disposition des habitants du village.

Et cette initiative a connu dès le départ un fort succès chez les Gattiérois, répondant à l’une de leur demande.

Au cœur de ces jardins familiaux, peu à peu, des activités ont également émergé comme c’est le cas pour le festival « Faut qu’ça pousse » en juillet 2017. Un festival qui réunit des groupes de musiques et des expositions d’artistes locaux chaque été en pleine nature.

L’année 2021 marque un tournant dans l’histoire du Projet Nectar.

De jeune pousse en 2017, l’initiative est devenue un plant adulte. Cette année, dans le but de semer toujours plus de convivialité et de partage, l’Association Yuna Crew ainsi que le propriétaire du terrain, M. Hugard, ont décidé d’étendre les parcelles au nombre de 30.

Pour aller plus loin, de nouvelles activités tournées vers le bien-être verront aussi le jour en 2022 sur ce terrain de e près de 7 000 m2, comme par exemple :

– le parcours pieds nus

– une ferme pédagogique

– un sentier parfumé (fleurs, aromates)

– une maison du bien-être (yoga, massage, paramédical)

– une école de musique.

Des ateliers seront aussi proposés au cœur des jardins partagés du Projet Nectar comme des formations en lien avec la permaculture, la démarche zéro déchet, la musique, l’art ainsi que des stages pour les enfants durant les vacances.

Julien Verger, directeur de l’association culturelle Yuna Crew, détaille ce projet green et humain qui allie nature et culture.

Info en plus : les inscriptions pour la mise à disposition d’une parcelle de jardin sont ouvertes depuis février pour les Gattiérois.

Si vous souhaitez profiter des autres prestations tournées vers le bien-être, il faudra patienter jusqu’au printemps 2022.