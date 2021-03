Doux Village : La Marketplace 100% monégasque

« Nous avons lancé ce projet à Monaco car nous sommes d’ici, après le confinement on s’est rendu compte qu’il existait un trou dans le marché : on ne pouvait pas se faire livrer dans la journée un produit de l’un de nos commerces, alors qu’on pouvait se faire livrer des articles de l’extérieur. Les produits sont déjà à Monaco , donc pourquoi en faire venir d’autres de l’extérieur ».

Le co-fondateur de Doux Village rappelle que la richesse de l’offre locale existe et n’était pas suffisamment mise en avant : le site offre la capacité de vendre avec une boutique en plus, comme dans une rue commerçante.

