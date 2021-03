Quelle alimentation favoriser pour avoir une jolie peau ?

L’alimentation joue un rôle déterminant dans la beauté et la santé de votre peau !

Coup de projecteur sur votre peau aujourd’hui avec Christine Zoliec, directrice générale des Thermes Marins Monte-Carlo.

D’abord, il faut comprendre que la peau est un organe essentiel et étonnant. Il est en effet le plus lourd de votre corps puisqu’il pèse plus de 4 kilos et contient 1/5 de l’eau de votre organisme.

Si l’hydratation est l’une des étapes essentielles pour préserver votre peau, l’alimentation est aussi l’une des clefs à ne pas négliger. Et vous allez l’entendre, plusieurs aliments ont un rôle important dans le processus de protection et de régénération des cellules de votre peau.

Misez sur les ​oméga-3



Ce sont des acides gras que vous trouverez essentiellement dans les poissons qui permettent de préserver la souplesse de la peau. Pensez donc aux poissons gras ou encore aux huiles végétales (de première pression à froid)

Faites le plein de vitamine A via votre alimentation



Votre organisme transforme la vitamine A en bêta carotène. Ce sont des pigments qui aident la peau à se protéger des rayons UV. Vous la trouverez dans les oeufs ou encore le beurre.

Jouez la carte de la vitamine E



Elle est présente dans les huiles végétales , le germe de blé et les fruits oléagineux .

D’ailleurs, certaines épices comme le curcuma, la cannelle ou le clou de girofle aident également à lutter contre les radicaux libres !

Tous les conseils détaillés par Christine Zoliec à écouter dans ce podcast !

De nombreux facteurs vont jouer un rôle important dans l’état et l’évolution visible de votre peau et son vieillissement. C’est le cas de la génétique. Son “entretien” quotidien peut aussi faire la différence. La nutrition vous l’avez compris. Sans oublier les addictions comme le tabac, l’alcool ou le soleil.

Vous pouvez aussi retrouver tous les précédents conseils, signés Christine Zoliec, pour prendre soin de votre peau juste ici :

La semaine prochaine zoom sur l’alcool et ses impacts sur le vieillissement de votre peau.