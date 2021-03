Goldman Sachs crée un élan de Philanthropie

Chaque Matin, Radio Monaco vous propose un résumé de l’actualité des marchés financiers en une minute avec Société Générale Private Banking Monaco. Ce matin, Florence FEIDT a évoqué l’opération de philanthropie Goldman Sachs

L’évènement qui a maqué les marchés hier est la belle action de la banque Goldman Sachs qui a fait une belle annonce hier :

Le groupe américain souhaite investir 10 milliards de dollars au cours des dix prochaines années dans un programme visant à soutenir les femmes de couleur à travers divers projets : les financements seront fléchés vers les domaines de la santé, de l’emploi mais aussi l’éducation.

Le programme “One Million Black Woman”, fait partie des engagements de la Banque américaine Goldman Sachs d’avoir un impact positif sur la vie ses femmes d’ici 2030.

Après les nombreux incidents connus aux États-Unis les grandes entreprises américaines avaient pris la décision de redoubler d’efforts pour favoriser la diversité.



Goldman Sachs, consacrera ainsi, 100 M de dollars supplémentaires dans des projets philanthropiques réservés aux femmes afro-américaines.

Ce n’est pas la première fois que le groupe s’implique dans des projets aussi humains. Déjà l’an dernier un fonds de dix Millions de dollars avait été créé avec un objectif sociétal important : promouvoir l’équité raciale. Les investisseurs ont été très sensibles sur les marchés à cette démarche de Goldman Sachs : ce bel élan d’humanité contribuait à la hausse de l’action hier autour de +2.5%.

