Maintenu, le Printemps des Arts de Monte-Carlo commence ce dimanche

Evénément culturel incontournable en Principauté, le Printemps des Arts de Monte-Carlo est maintenu en ce printemps 2021. Afin de s’adapter à une situation très particulière dans le contexte de la crise sanitaire du Covid-19, la manifestation sera concentrée sur cinq week-ends avec deux à trois concerts en journée.

Les spectacles se termineront à 17 heures pour permettre au public de respecter le couvre-feu toujours en vigueur en France comme à Monaco.

Les thématiques cette année – l’école de Vienne, un portrait de Franz Liszt, la musique française, le clavecin dans tous ses états et le théâtre musical – s’articuleront autour de 15 concerts, 4 créations-commandes, 2 spectacles de théâtre musical et 5 rencontres avec les artistes et autour des oeuvres maintenues sur Zoom.

Le tout premier concert, assuré par les Solistes de l’Ensemble intercontemporain, sera donné ce dimanche 14 mars à 14h30 au Musée océanographique de Monaco.

Le directeur artistique du Printemps des Arts de Monte-Carlo, Marc Monnet était notre invité ce jeudi dans « le Guest ». Retrouvez ci-dessous son interview :