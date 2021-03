Quels sont les différents types de coaching ?

Coaching !

Aujourd’hui zoom sur les différents types de coaching avec Lynda Pausé. Votre coach en développement personnel avec vous chaque fin de semaine sur Radio Monaco.

Ce vendredi, elle vous dévoile les axes de travail et les bienfaits des différents coaching proposés pour y voir un peu plus clair.

Pour commencer, quelques clefs avant d’écouter le podcast de Lynda Pausé

* Premièrement, le coaching scolaire

Il permet, en se fixant des objectifs , d’agir sur la motivation, d’augmenter la confiance en soi et d’améliorer l’autonomie de l’élève. Le but : optimiser son apprentissage. Coup de pouce également pour gérer son temps et ses émotions. C’est aussi l’occasion de booster sa confiance en soi pour réussir.

* Dans un deuxième temps, le coaching de l’enfant et du jeune

Ce coaching est basé sur le développement personnel. Son rôle : détecter les conflits intérieurs qui touchent l’estime de soi ou encore la confiance en soi.

* Enfin, cap sur le coaching familial

Idéal pour dénouer les conflits au sein du nid familial. Pour cela, ce coaching aide à développer son écoute altruiste ou encore à retrouver sa place au sein de sa famille.

Quelques infos sur Lynda Pausé

Basée sur la French Riviera elle a pour mission d’apporter du mieux-être et du bien-être !

Son challenge : vous accompagner dans l’atteinte de vos objectifs personnels ou professionnels à travers un bilan de vie des différents domaines clefs : comme le secteur professionnel, le relationnel, mais aussi la gestion du temps …

Elle guide le coaché dans son changement de vie pour l’aider à développer tout son potentiel

Parce qu’il n’y a pas d’âge, ni de moment idéal pour penser à soi, pour guérir de ses blessures et débloquer ses croyances limitantes.

