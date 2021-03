L’immobilier évolue avec la crise sanitaire

Le Marché des résidences secondaire en forte hausse.

Concernant la Côte d’Azur, le marché des résidences secondaires reste très important : on s’attend à une hausse des locations saisonnières, grâce à une clientèle européenne qui commence déjà à préparer les vacances d’été et bien entendu les vacances de Pâques. « Compte-tenu des difficultés pour se déplacer pour les étrangers, on fait des visites en vidéo avec le téléphone ».