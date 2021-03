Jambes lourdes ? Les solutions !

Aujourd’hui, Julie Dumoulin vous dévoile ses conseils pour soulager vos jambes lourdes.

Une sensation que vous avez probablement déjà ressenti avec des membres inférieurs plutôt pesants, tendus ou encore sensibles à la fatigue. Ces sensations concernent essentiellement les mollets. Par ailleurs, la lourdeur des jambes peut s’accentuer au fil de la journée, par temps chaud ou en cas de station debout prolongée.

Pourquoi vos jambes sont-elles lourdes ?

Certaines personnes ont plus de risques d’avoir cette sensation que d’autres. Il existe des facteurs de risque : l’âge, le sexe – les femmes sont plus touchées, l’hérédité, les vêtements serrés, les chaussures trop plates ou trop hautes ou encore la chaleur.

Ce phénomène peut être du à une simple sensation de fatigue ou être causée par une mauvaise circulation sanguine. Cela se nomme une stagnation de la circulation veineuse, ou insuffisance veineuse.

Les astuces de Julie

* Si vous travaillez debout, essayez de bouger un minimum ! Évitez la position statique. Si vous n’avez pas la possibilité de vous déplacer, amusez-vous à balancer tout doucement le poids de du corps de vos talons à vos pointes et activez les orteils dans les chaussures. Fléchissez les genoux et faites des cercles avec vos chevilles régulièrement. Autre exercice si vous êtes debout pendant plusieurs heures : montez sur demi-pointe sans forcer, redescendez pied à plat, et ainsi de suite sur quelques mouvements. Cela fera travailler votre mollet et activera votre circulation.

* Pour celles et ceux qui travaillent assis, favorisez des « pauses de marches » pour mobiliser les muscles et faire circuler le sang . Le simple contact du talon avec le sol va permettre à votre circulation de redémarrer. Pour lutter contre cette sensation parfois douloureuse le vélo ou encore la natation sont de vrais alliés.

Evitez de croiser les jambes. Cela cisaille la circulation, augmente la pression intraveineuse et favorise le développement des varices et des varicosités. De plus, si vous croisez toujours du même côté, cela peut entraîner des tensions et des douleurs lombaires. L’astuce pour ne pas oublier c’est de placer les pieds bien à plat sur un repose-pieds de manière à surélever légèrement tes genoux à la hauteur des hanches.

Prenez soin de vos jambes à la maison

* À la maison, massez vos jambes lourdes en commençant par les mollets et en terminant par les cuisses et activez la circulation sanguine en alternant 3 fois jet d’eau tiède et jet d’eau froide à la fin de la douche.

* Allongez-vous quelques minutes sur le dos avec les jambes levées contre un mur. Premièrement, pressez les mollets avec les mains en montant de chaque côté jusqu’à la face interne des cuisses. Puis faites des petits battements c’est idéal pour soulager vos jambes lourdes.

* Placez un coussin sous les pieds pour surélever les jambes dès que vous vous retrouvez en position allongée.

* Buvez une infusion aux plantes actives quotidiennement. Vous pouvez miser sur le marronnier d’inde, la vigne rouge, l’hammamelis ou bien le cassis.

