Silk Sonic : Leave The Door Open

La collaboration inédite entre Bruno Mars et Anderson .Paak !

Ce nouveau projet nommé Silk Sonic est certainement la touche de fraîcheur soul 70’s dont on avait besoin pour ce printemps 2021 ! Bruno Mars, que l’on ne présente plus (Just The Way You Are, Locked Out Of Heaven ou encore 24K Magic) se lance aux cotés d’Anderson .Paak (chanteur, rappeur, batteur, producteur incontournable de la scène US) dans cette aventure musicale qui nous ramène directement à la grande époque des seventies. Leur prestation aux Grammy Awards le 14 mars dernier a d’ailleurs fait sensation avec leur mise en scène et leurs costumes tout droit sortis du show TV américain Soul Train.

L’album An Evening With Silk Sonic est annoncé avec un hôte de prestige puisque la légende du funk Bootsy Collins (Parliament, Funkadelic) figure au casting !