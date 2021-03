A Antibes, le Street Artiste Jaune rend hommage aux héros du quotidien

A l’invitation de la sChOOL – centre d’art urbain et musical – et en collaboration avec la C.A.S.A, l’artiste de Street Art Jaune marque le territoire antibois de son empreinte.

La semaine dernière, Jaune a réalisé des oeuvres dans la salle de repos des agents de la collecte des déchets de la C.A.S.A. Cette semaine, il travaille à la conception d’une seconde oeuvre en trompe l’oeil sur une benne à ordures ménagères.

L’inauguration de la benne aura lieu à La sChOOL ce vendredi 19 mars 2021 en présence de l’artiste, de la direction de la Communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis, et du président de la C.A.S.A, Jean Léonetti.

Cette initiative artistique a pour objectif de mettre en lumière les héros de notre quotidien, qui malgré la crise, n’ont cessé d’assurer leurs missions de service public.

Jaune redonne une visibilité à ces « invisibles » dont le travail est essentiel.

Etant lui même un ancien agent de la propreté urbaine, l’artiste belge s’est spécialisé dans l’utilisation du pochoir en utilisant comme protagonistes de ses histoires les ouvriers de propreté publique ou de construction.

Il met en place un univers jouant sur le paradoxe entre visible et invisible. En effet, ces travailleurs sont toujours vêtus de combinaison fluo extrêmement voyantes mais ils passent inaperçus. Ils font partie du décor urbain auquel plus personne ne prête attention. Dès lors, ils sont libres d’abandonner leur fonction et de se livrer à toutes sortes d’aventures proche de l’absurde.

Ceux censés nettoyer le monde deviennent donc des générateurs de chaos, escaladant les façades, jouant au golf avec les ordures, ou faisant du parachute avec des sacs plastiques. Ils détournent le mobilier urbain pour en donner un nouveau sens, une nouvelle utilité et explorer ainsi une réinvention du quotidien en faisant de notre monde de tous les jours un terrain de jeu.

Sébastien Hamard, le directeur de la sChOOL, était notre « Guest » ce mardi 16 mars 2021. Réécoutez son interview :