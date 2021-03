De Kobe à Monaco, l’artiste Shimabuku entretient la légende d’une sirène géante

Le Nouveau Musée National de Monaco – Villa Paloma déroule le tapis rouge au japonais Shimabuku. L’artiste voyageur fait l’objet d’une exposition proposant à la fois une rétrospective de son travail, des productions inédites, dont certaines ont été conçues en Principauté, et une installation évolutive prolongeant le mythe d’une sirène dont le corps mesurait 165 mètres de long.

L’exposition La Sirène de 165 mètres et autres histoires trouve son origine dans une légende médiévale nippone et se développe à la manière d’un poème épique. Elle relate les aventures de l’artiste promeneur et ses rencontres au fil de l’eau, de son Japon natal à la Principauté de Monaco, en passant par le Brésil ou l’Australie.

Sculptures, installations, textes, vidéos et photographies

Associant librement la performance, le land art, la musique et la cuisine, les actions poétiques de Shimabuku tissent continuellement de nouveaux récits. Ses textes, qui forment la trame narrative de l’exposition, entrelacent installations, films, sculptures, photographies, réalisés depuis une trentaine d’années.

Acquise par le Nouveau Musée National de Monaco en 2018, l’installation Je voyage avec une sirène de 165 mètres (1998 – en cours) constitue le point de départ de l’exposition et s’enrichit de nouveaux artefacts produits à Monaco par différents artisans invités à s’approprier cette histoire à leur tour.

Shimabuku, « La Sirène de 165 mètres et autres histoires », est à découvrir jusqu’au 3 octobre 2021 au NMNM – Villa Paloma (ouverte tous les jours de 10h à 18h au56, boulevard du Jardin Exotique de Monaco) sous le commissariat de Célia Bernasconi qui était notre « Guest » ce lundi 15 mars 2021. Réécoutez son interview ci-dessous :

