L’art contemporain réfugié à Monaco

Dans le Press Club ce mardi, le journal Libération nous invite à découvrir l’exposition consacrée en Principauté à l’artiste japonais Shimabuku.

“Plus de quatre mois après la fermeture des lieux culturels dans la France métropolitaine, c’est dans l’hexagone, la seule exposition d’art contemporain visible dans un musée”. Le journal précise, évidemment, que ça ne se passe pas en France, mais à Monaco. La journaliste s’est donc offert une petite escapade pour profiter de ce rendez-vous auxquels les habitants des Alpes-Maritimes et du Var ont accès, pour peu qu’ils s’y rendent en respectant les règles sanitaires en vigueur. Direction donc la Villa Paloma, antenne du Nouveau Musée National de Monaco.

“Il y a une certaine émotion à passer la porte de la villa, écrit Diane Lisarelli, d’autant que l’exposition en question est consacrée au plasticien Shimabuku, “artiste japonais friand de rencontres incongrues”, par exemple “entre une pieuvre et un pigeon, une hyacinthe et un poisson rouge, une pomme de terre et les fonds marins”.

Or, “un ressortissant Français et un musée”, selon Libération, c’est aussi – de nos jours – une expérience insolite “entre l’anecdote et la légende”, « un territoire abstrait qu’explore justement avec poésie Shimabuku”.

Le nom de l’exposition est d’ailleurs très évocateur: “La Sirène de 165 mètres et autres histoires”. Une sorte de “cabinet de curiosités” qui se renouvelle de destination en destination, à base d’installations tout en verticalité, de photographies, de vidéos, de textes et de toiles…“En ces temps sans horizon on aimerait que tout le monde puisse voir cette exposition”, conclut le journal.

Pour cela, direction la villa Paloma à Monaco jusqu’au 3 octobre.