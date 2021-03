Alcool et sommeil : leur impact sur votre peau.

Toutes les précisions avec Christine Zoliec la directrice générale des Thermes Marins Monte-Carlo

Vous le savez, le corps est composé d’environ 70% d’eau. L’hydratation est indispensable à la vie. Elle reste aussi une étape essentielle pour prendre soin de votre peau.

Quand on parle hydratation c’est évidemment l’eau qui est votre plus grande amie.

Pour autant, d’autres boissons existent. Il faut parfois se méfier de ces boissons fausses copines. C’est le cas de certaines nectars de fruits, riches en sucre ou encore les sodas. Par exemple, le cas d’une cannette de 33cl de Coca contient 35 grammes de sucres. Cela équivaut à 7 sucres au total.

Votre peau déteste les excédents de sucre et de graisse.

L’alcool : son impact sur la peau

l’organe merveilleux qu’est votre peau est exigeant. LA peau n’aime pas non plus l’alcool !

Des chercheurs de l’université de KOBE au Japon ont mené une étude. Selon leurs résultats, la consommation excessive d’alcool modifierait la composition des télomères. Ce sont les extrémités des chromosomes qui permettent de protéger la séquence d’ADN et qui raccourcissent en vieillissant.

L’alcool a aussi un effet inflammatoire et vasodilatateur. Une consommation trop importante peut entrainer des gonflements au niveau du visage, un teint grisou encore laisser apparaître de petits vaisseaux.

Lorsque vous mélangez l’alcool au sucre, comme pour les cocktails, c’est encore pire. Les cellules de votre peau se régénéreront encore moins bien.

Le sommeil : gardien de votre peau

Bonne nouvelle, le sommeil lui est d’une grande aide.

En revanche dès que vous passez une mauvaise nuit, ça se voit. D’où parfois les remarques sur l’apparence de votre peau au réveil.

Il faut savoir que le renouvellement cellulaire de la peau est à son maximum entre 23 heures et 4heures du matin. Conclusion : essayez de vous coucher tôt.

Dans un deuxième temps, le sommeil est bien plus qu’un simple allié pour la peau. Il a un rôle prépondérant sur la santé et la qualité de votre vie.

Sachez qu’il existe des technologies, comme la cryothérapie corps entier ou encore la cabine à infrarouges pour aider naturellement à retrouver une bonne qualité de sommeil.