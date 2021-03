Le héros niçois Jojo de nouveau sous les projecteurs

Dans le Press Club ce mercredi, une pleine page de Nice-Matin consacrée à Jojo, ancien sans-abri désormais employé par la Mairie de Nice.

“Il avait marqué les esprits en offrant toutes ses économies, 150 euros, aux sinistrés de la tempête Alex” alors que lui-même, à l’époque, dormait dans la rue. Cette fois Jojo, de son vrai nom Ion-Nelu Gioroiu, s’est fait remarquer en volant au secours d’une jeune mère de famille qui venait de se faire voler son téléphone portable.

Nice-Matin raconte la scène en détail: “Il était 16 heures, Prescilla Vialle sortait de Carrefour TNL…sa fille de 8 mois pleurait. Elle était enchevêtrée entre son sac de courses trop lourd, la poussette et les larmes de la petite à bout de bras”. Un pick-pocket profite de ce moment de solitude pour glisser sa main dans la poche de la jeune femme, qui n’y voit que du feu. Mais Jojo est juste à côté, et il voit tout. Avec l’aide d’autres passants, il course le voleur, se prend un coup au passage, et récupère le téléphone pour le rendre à sa propriétaire, avant de s’éclipser.

Prescilla ne sait pas que son sauveur est déjà une vedette locale, ce sont des témoins qui s’extasient: “Celui qui vous a aidé c’est Jojo !” Après ça, la jeune femme a lu tous les articles sur la belle histoire de cet ancien SDF au grand coeur. “C’est une personne magnifique ! Il fallait que je le remercie” », explique-t-elle. C’est donc chose faite, sous l’objectif bienveillant de Nice-Matin. Une jolie photo souvenir de Jojo, Prescilla et son bébé. Un peu de baume au cœur pour les lecteurs et pour nos auditeurs.