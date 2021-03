L’optimisme donne de la performance selon Jean-Philippe ACKERMAN du cabinet de conseil en management Grow Up. Chaque mercredi, Radio Monaco reçoit des experts autour de l’entreprenariat dans le Monte-Carlo Business Club à 6h40, 7h40, et 8h40.

Selon un sondage mené par l’université Harvard auprès de 2000 entreprises, l’optimisme rapporte une hausse de 37% des ventes, une croissance de 21% de l’efficacité, une augmentation de 19% du dynamisme, et

une baisse de 26% de l’absentéisme.

L’absentéisme est un marqueur du bien-être au travail et de démotivation

Selon Robert Baden Powel, Fondateur du scoutisme : « L’optimisme est une forme de courage qui donne confiance et qui mène au succès »

Pour Jean-Philippe Ackerman, expert en management, la mission du chef d’entreprise est de développer des projets avec ses collaborateurs, créer un management de proximité, une communication directe avec les collaborateurs : demandez à vos équipes « comment on fait aujourd’hui » et vous aurez de belles surprises. Par ailleurs, en tant que leader et manager, il est indispensable de ne pas se plaindre auprès de ses équipes.

Enfin dernier point très important, le chef d’entreprise ne doit pas se plaindre : il est là pour prendre les problèmes des collaborateurs, transformer les problèmes en solutions, donner de l’enthousiasme, du mental, de la bonne humeur, de l’espoir. Lorsqu’il y a un problème, le rôle du chef d’entreprise est d’essayer de trouver des solutions avec ses collaborateurs. Pour rester optimiste, lorsqu’une difficulté intervient, le chef d’entreprise peut avoir une double lecture : j’ai le problème ET la solution !

