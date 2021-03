La récupération physique : les bons gestes

La récupération physique !

Avis aux sportifs avec ce podcast signé Christophe Fautrier, responsable du département soins et cures aux Thermes Marins Monte-Carlo.

Si vous pensez récupération après l’effort physique, vous penchez plutôt vers les massages. Et bien, leur effet sur la récupération ou encore la performance est peu probante. Tout simplement, parce que les massages n’ont peu ou pas d’effet sur la circulation artérielle.

Néanmoins, s’il y en a un à retenir : c’est le drainage lymphatique qui permet une belle élimination des toxines tissulaires.

Autre piste évoquée par Christophe Fautrier, les techniques d’applications thermiques. C’est le cas de la cryothérapie ou encore le sauna infrarouge. Ces dispositifs aident à la récupération physiques et peuvent être complétés par des applications locales de froid et de chaud, voire les deux.

Des protocoles de récupération physique aux Thermes Marins

Plusieurs protocoles ont été mis sur pied. Ils durent entre 30 et 90 minutes.

Ils associent plusieurs techniques comme la cryothérapie corps entier, un bain hydromassant, des enveloppements d’algues, ou encore le drainage lymphatique. Le but : atteindre une récupération de qualité grâce aux Thermes Marins Monte-Carlo.

Pensez eau de mer !

Pour conclure, misez sur la mer ! Effectivement c’est un formidable outil de récupération : la mer. Cela est dû notamment à la composition de l’eau de mer. Plusieurs études soulignent les effets positifs d’une immersion dans l’eau de mer 5 minutes à 15 degrés. C’est donc un processus qui permet une meilleure élimination lactate, diminution des courbatures et un meilleur maintien de la performance.

