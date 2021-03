Game Of Tri : le challenge de la SMA pour apprendre à bien trier ses déchets

La Société Monégasque d’Assainissement a créé un outil à la fois ludique et pédagogique pour aider les particuliers, collectivités et entreprises de la Principauté à améliorer les gestes de tri. « Game of tri » est une application à télécharger sur vos mobiles et tablettes mais également un jeu disponible sur votre PC via internet.

Initialement, le jeu « Game Of Tri » avait été lancé il y a deux ans au moment de la simplification des règles de tri en Principauté. Aujourd’hui, la SMA tente de le relancer à travers un challenge qui vous permettra, si vous relevez le défi, de remporter des cadeaux.

Marie Berard, directeur adjoint du service propreté environnement de la SMA était notre « Guest » ce vendredi 19 mars. Elle nous en dit plus sur « Game Of Tri » et les règles de tri des déchets à Monaco :