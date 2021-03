HappynYoga : plongez dans l’état de flow.

En plein bouleversement mondial, il n’est pas toujours simple de pratiquer une activité physique. Pourtant, les solutions existent. Elles passent notamment par le numérique et le digital.

C’est le cas d’HappynYoga. Si ce nom vous dit quelque chose, c’est parce que c’est un programme conçu par Julie Dumoulin, créatrice de l’application HAPPYNGOOD.

Vous la retrouvez chaque lundi sur Radio Monaco à 10h40 & 12h40.

HappynYoga : un programme sur 12 semaines !

Professeure de Yoga, expatriée à Bali, elle a imaginé HAPPYNYOGA en se basant sur les flows. Le flow est un terme anglais, qui définit un état mental ultime d’extase atteignable par la concentration de votre esprit.

Julie a donc composé un programme sur 12 semaines à raison de 5 séances par semaine de 30 minutes. Ce programme HAPPYNYOGA combine différents yogas, Power, Vinyasa & YIn Yoga pour travailler votre tonicité, votre souplesse, l’équilibre et le calme. Les postures proposées s’enchainent avec fluidité et en musique.

Ressentir l’état de flow

Le but : c ‘est de vous faire ressentir l’état de flow, grâce et pendant la pratique du yoga.

C’est aussi l’occasion pour celles et ceux qui pratiquent déjà le yoga, d’accroitre leur performance tout en étant accompagné. Il s’agit d’un programme de yoga niveau intermédiaires et avancés.



Attention, ces séances ne sont pas faites pour les débutants.

Pour savoir si vous avez le niveau voici les prérequis de Julie :

* Tenir la position de planche sur vos mains pendant 30 secondes

* ​Toucher vos pieds (même en pliant légèrement les genoux)

* ​Attraper vos mains dans le dos

* Rester 5 minutes assis en tailleur (assis les jambes croisées)

​* Ne pas souffrir de vertiges dues aux cristaux dans les oreilles

​* Déconseillé aux personnes qui souffrent de hernie et ou de descente d’organe.

* ​Et enfin, vous ne devez pas être enceinte ou avoir terminé la rééducation de votre périnée si vous avez accouché il y a moins de 6 mois

Pour bien cerner ce programme poussé de Yoga, toutes les explications de sa créatrice Julie Dumoulin.

