London Grammar : How Does It Feel

Changement de tempo pour le trio londonien !

Les London Grammar ont toujours su nous séduire avec leurs atmosphères planantes et mélancoliques, mais cette signature sonore est quelque peu remise en question avec la sortie de ce nouveau single, How Does It Feel. Le groupe emmené par la voix sublime d’Hannah Reid aborde avec ce titre une facette plus rythmée de leur univers et met ainsi un pied dans la pop mainstream. De quoi nous faire saliver avant la sortie de leur nouvel opus Californian Soil, le 16 avril prochain.