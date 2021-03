Un gâteau 100% Côte d’Azur

Dans le Press Club ce lundi, une dégustation pleine de soleil et de ciel bleu à découvrir sur la version online de 20 Minutes.

C’est comme une déclaration d’amour à notre région, en version gourmande et sucrée: cet article de 20 Minutes nous présente le Côte d’Azur, un gâteau créé par Pascal Rolfo, maître artisan boulanger-pâtissier qui officie entre Nice et Saint-Laurent du Var. “Depuis quatre ans, écrit le journaliste Fabien Binacchi, ce Laurentin issu d’une famille de cinq générations de boulangers est un jusqu’au boutiste des circuits courts et du local”. Pascal Rolfo a donc décidé de concentrer les saveurs du sud-Est dans un gâteau unique, dont le nom a même été déposé.

« Le Côte d’Azur, explique-t-il à 20 Minutes, c’est une base croquante surmontée d’un pain de Gênes moelleux et au milieu, une partie fondante ». Dans toutes ses versions, la pâtisserie est composée uniquement de produits locaux: des œufs de Saint-Paul-de-Vence, du miel de Saint-Cézaire, des citrons de Menton, des amandes du Vaucluse ou encore des noisettes du Piémont… Bientôt, selon 20 Minutes, il y aura même une version à base de chocolat fabriqué à Grasse. Avantage pratique : le Côte d’Azur se vend dans une boite qui permet de le transporter et de le conserver facilement. Voilà qui devrait convaincre les Azuréens, parfaits ambassadeurs de leur coin de paradis, d’en faire cadeau à leurs amis d’ici et d’ailleurs.

Approché par la grande distribution mais aussi par des importateurs chinois et japonais, Pascal Rolfo refuse jusque-là de céder aux sirènes des ventes massives. “Ce n’est pas ma philosophie, je préfère avancer lentement et garantir la qualité du produit« , dit le boulanger. Autrement dit, le Côte d’Azur reste pour l’instant sur la Côte d’Azur, et c’est tant mieux pour nous.