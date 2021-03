Charlotte Casiraghi invite la littérature chez Chanel

Dans le Press Club, l’interview de Charlotte Casiraghi publiée dans le dernier numéro de Monaco Hebdo.

“Je vis entourée de livres”, confie la fille de Son Altesse Royale, la princesse Caroline de Hanovre, à l’hebdomadaire monégasque. Dans ces trois pages d’entretien, Charlotte Casiraghi, égérie et porte-parole de Chanel, explique notamment comment elle a décidé d’allier sa passion pour la littérature à son rôle d’ambassadrice de la maison de haute-couture.

Celle qui a fondé les Rencontres Philosophiques de Monaco, organise ainsi des rendez-vous littéraires à Paris dans le bâtiment mythique de la rue Cambon. “La littérature a été pour nous une évidence, explique Charlotte Casiraghi. Le regard que Gabrielle Chanel et Karl Lagerfeld portaient sur la mode a été baigné par une immense culture et un dialogue permanent avec la création littéraire”. Les salons de Chanel accueillent ainsi des écrivaines, des comédiennes et des lectrices et lecteurs afin d’échanger sur les grandes figures ayant écrit sur l’émancipation des femmes.

Un premier rendez-vous a récemment permis de mettre en lumière Lou Andréas Salomé, autrice germano-russe et première femme à avoir écrit sur la psychanalyse. Le prochain, prévu le 6 avril, mettra à l’honneur les relations entre la mode, la littérature et le cinéma, en présence notamment Camille Laurens, lauréate du Prix Fémina pour Dans ces bras-là.

Plus largement,Charlotte Casiragh évoque avec Monaco Hebdo la question de la place des livres à Monaco. Si elle salue le rôle joué par les prix et les événements littéraires, l’ambassadrice de Chanel regrette en revanche qu’il n’y ait aucune librairie indépendante en Principauté. Un endroit où les lecteurs pourraient vivre un moment privilégié et intime, où l’on pourrait découvrir “des trésors” dénichés par le libraire… Si un tel projet devait voir le jour, Charlotte Casiraghi assure qu’elle encouragerait l’initiative.

