DELCASSO upcycle la toile de store !

L’Azuréen Jocelyn Delcasso a créé sa marque de prêt-à-porter et d’accessoires haut de gamme DELCASSO en 2019.

Ce jeune entrepreneur, designer de formation diplômé de l’école de design Duperré à Paris, s’amuse à imaginer, dessiner et développer des collections sur-mesure et des accessoires uniques.

Tout est conçu dans son atelier niçois.

Passionné, Jocelyn Delcasso s’adresse notamment aux hommes avec un regard très artistique sur la mode masculine. Un style qui se veut à la fois sophistiqué et décontracté.

L’originalité oui, la qualité aussi!

Engagé, Jocelyn Delcasso, confectionne des « collections-convictions »!

Chaque étape est aujourd’hui murement réfléchie et inscrite dans une démarche écoresponsable.

C’est pourquoi l’entrepreneur niçois s’est entouré de couturiers et tricoteurs indépendants et locaux. Son objectif : revaloriser le savoir-faire local. Les machines à tricoter manuelles des années 70 sont aussi de la partie pour mettre en lumière l’artisanat!

Jocelyn Delcasso mise également sur des matières écologiques. En effet, ses tissus sont labellisés GOTS (- pour Global Organic Textile Standard. Ce label international a été créé en 2002 pour le textile biologique.Il garantit un mode de production écologique et socialement responsable.)

La toile de store upcyclée et réinventée avec Delcasso

Jocelyn Delcasso a imaginé également une ligne d’accessoires conçue à base de toile de store ! Il en a fait sa patte.

De l’upcyling pur et dur pour offrir une seconde vie à la toile de store. Elle devient cabas, portefeuille ou sac à dos. Ces chutes d’usines offrent des créations colorées et rayées. Une alternative positive donc aux déchets industriels.

Cette démarche a su séduire et éveiller la curiosité des locaux et des touristes.

Perfectionniste, Jocelyn Delcasso prend aujourd’hui un nouveau virage. Il a donc décidé d’améliorer techniquement cette gamme et présente sur Radio Monaco ses nouveaux modèles.

Ils sont toujours fabriqués dans un esprit méditerranéen et urbain, mais se veulent plus fonctionnels et toujours aussi durables !

Plongeon dans la Slow Fashion avec Delcasso. Une marque azuréenne « qui habille et accessoirise les hommes et les femmes de façon créative, artisanale et écologique».