Un retour au travail en mode escape game ?

Dans son dernier numéro, le magazine Start vante les vertus des escape games en entreprise afin d’améliorer la performance et le travail en équipe.

Start, titre spécialisé dans la vie des entreprises sur la Côte d’Azur, nous présente la start-up monégasque Iris Développement. A la base, l’entreprise est active dans le management et les ressources humaines, mais depuis trois ans elle s’est prise au jeu des escape games, ces défis où l’on doit travailler en équipe pour résoudre des énigmes et progresser jusqu’à réussir à “s’évader”.

“Parce qu’il n’y a jamais eu autant d’urgence à récréer du lien social entre collaborateurs, nous proposons une véritable expérience humaine et fédératrice”, explique Marielle Buteau, la fondatrice d’Iris Développement. Selon le magazine, l’escape game peut ainsi se dérouler sur le lieu de travail, ou bien à l’extérieur, par exemple dans les ruelles du Rocher à Monaco. Objectif: voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas au sein des équipes. Que ce soit la communication, la cohésion, l’efficacité ou le respect des délais, les organisateurs du jeu s’appliquent à observer les actions des joueurs et à calibrer l’évolution de leur parcours en fonction de leur progression. A la fin du jeu, « place au débrief » pendant au moins une heure pour « transposer ce qui s’est passé dans l’escape game à la vie professionnelle« . Objectif final: essayer de travailler sur les failles et valoriser les atouts que les différentes épreuves auront permis de révéler.

Alors certes, à l’heure où beaucoup de Français et de Monégasques sont en télétravail, loin de la vie de bureau, ce genre d’expérience relève quasiment de l’utopie. Toutefois, si la vie en entreprise vous manque, si vous regrettez le temps révolu des potins à la machine à café et des vraies réunions non-masquées les uns assis à côté des autres, pourquoi ne pas vous mettre du baume au coeur en imaginant et en préparant ce type de retrouvailles ? C’est bien connu, rien de tel qu’une aventure collective pour resserrer les rangs !

