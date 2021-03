La récupération mentale pour votre bien-être

Et oui la récupération mentale est indispensable pour se préserver, être en bonne santé et surtout détendu.

Au cœur de cette interview avec Christophe Fautrier, le responsable du département soins et cures des Thermes Marins Monte-Carlo, le stress !

Certaines manifestations somatiques que vous pouvez ressentir ne sont pas liées à une activité physique mais bien à une surcharge mentale.

Certaines personnes peuvent par exemple souffrir de douleurs, de contractures musculaires ou encore de tensions. A s’y méprendre, elles ressemblent d’ailleurs à des douleurs ressenties d’ordinaire après le sport. Pour autant, elles sont bien liées à une surcharge mentale trop importante.

Les situations de stress intense, de burnout ou encore de surentrainement ne permettent plus à votre organisme de récupérer suffisamment. Dans ce cas-là, c’est une spirale descendante qui peut démarrer, accompagnée de douleurs, de contractures et de tensions dans le corps.

Le stress n’est pas une maladie ! Physiologiquement, c’est une réaction à une situation d’urgence. Toute fois, son accumulation a des conséquences sur votre santé. En effet, il y a mobilisation des systèmes nerveux ou encore immunitaires.



Les clefs d’une bonne récupération mentale

Si vous vivez des situations de stress très intenses qui occasionnent des douleurs à répétition, les techniques de récupération physique n’auront qu’un impact modéré. Effectivement, un massage va soulager la zone douloureuse. Mais il va falloir aller plus loin pour apaiser véritablement votre corps.

C’est là que des stratégies complémentaires peuvent entrer en action. Comme par exemple : la relaxation ou encore la méditation en pleine conscience.

Vous allez le voir avec Christophe fautrier, les Thermes Marins ont justement conçu des séances nommées « MIND MANAGEMENT ».

Objectif: reconnecter le corps et l’esprit. C’est un véritable voyage intérieur pour éveiller vos sens et vous aider à atteindre le calme et la détente musculaire.

Prendre soin de vous n’a pas de prix. Votre bien-être mental est aussi l’une des clefs de votre bien-être physique..

Toutes les explications avec votre expert Christophe Fautrier.

