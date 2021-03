L’Unalome : école de l’éveil et de la bienveillance

L’Unalome : l’école de l’éveil & de la bienveillance !

L’Unalome est une association à but non lucratif fondée par Lynda Pausé. Votre coach en développement personnel et art-thérapeute sur Radio Monaco, vous propose aujourd’hui de découvrir cette association.

Elle a pour but d’éveiller les enfants, les jeunes, les étudiants mais également le corps professoral à l’apprentissage de l’être dans le système éducatif.

Lynda Pausé s’est donc entourée de professionnels comme des psychologues, des sophrologues, des coachs, mais aussi des art-thérapeutes pour intervenir dans les écoles auprès des élèves et des professeurs !

L’Unalome : apprendre à être et à devenir

Toutes ses thérapies sont ainsi mises au service de l’enfant et des enseignants pour apprendre à être et à devenir.

Les valeurs clefs portées par l’Unalome sont la bienveillance, l’écoute, le partage ou encore l’empathie.

Aujourd’hui au Danemark par exemple les cours d’empathie font partie intégrante des programmes scolaires.

Plus l’empathie est pratiquée, plus le cerveau fonctionne avec ces nouveaux schémas pour construire des relations satisfaisantes.

En France à Trappes, 60% des enseignants du Réseau d’éducation prioritaire sont formés aux bases de la bienveillance.

Le coefficient émotionnel d’un élève est également un facteur de réussite à l’école. Une bonne estime de soi et une bonne confiance en soi sont des atouts clefs pour leur apprentissage.

C’est pourquoi l’Unalome veut contribuer au développement des compétences relationnelles au coeur du système éducatif.

Les professionnels par le biais d’ateliers aident au renforcement de la cohésion de groupe tout en améliorant le bien-être des élèves et de leurs enseignants.

C’est aussi l’occasion pour les jeunes de s’initier à l’art thérapie par exemple, pour se découvrir et mieux se comprendre. Une étape indispensable pour parvenir à mieux comprendre l’autre également et ses émotions.

Lynda Pausé votre coach en développement personnel vous présente donc l’UNALOME, école de l’éveil et de la bienveillance

